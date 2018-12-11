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Süleyman Soylu'nun duygusal anları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'den bahsederken gözleri doldu.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 19:34..
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Süleyman Soylu'nun duygusal anları

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bugün bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucundan şehit oldu.

SOYLU RİZE'YE GİTTİ

Olayın ardından Rize'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun Şehit Verdi'den bahsederken gözlerinin dolduğu görüldü. Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı: "Bir taraftan terörle, asayişle mücadele edeceksiniz. Bir taraftan bu işlerle uğraşacaksınız. Çok sevdiğimiz, gelecekte çok iyi bir yönetici olacak kardeşimizi kaybettik. "

Süleyman Soylu'nun gözleri doldu VİDEO

Süleyman Soylu'nun duygusal anları

Süleyman Soylu'nun duygusal anları

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