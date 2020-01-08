Süleymani'nin cenaze töreninde ölü sayısı 56 oldu

TÜİK'in Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları çalışmasına göre, Aralık 2019 tarihli aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde yaşandı.

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajlarında, 800 bin lira değerinde toplam 240 adet kunduz postu ele geçirildi.

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En yüksek vergi ödenen lig: Süper Lig

Türkiye, yüzde 67'lik oran ile dünyada kulüplerin futbolcular için en fazla vergi ödediği ülke oldu.