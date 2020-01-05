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Süleymani’nin kızı intikam istiyor

Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani, "Sonuna kadar intikam arayacağız" dedi.

DHA | 05.01.2020 - 16:43..
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ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürülmüştü.

"BABAMA RAKİP OLAMAZSIN"

Al-Manar TV kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, "Babama rakip olamazsın, bu yüzden onu füzelerle hedefledin. Öyle olsaydın, onunla yüzleşebilirdin" ifadeleriyle Trump'a seslendi.

"NASRALLAH'IN BABAMIN İNTİKAMINI ALACAĞINDAN EMİNİM"

Zeynep Süleymani, "Babamın şehitliği bizi asla kırmayacak ve sonuna kadar intikam arayacağız. Babam için intikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Süleymani’nin kızı: Sonuna kadar intikam arayacağız -1

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