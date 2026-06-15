Süphan Dağı, haziranda kara büründü

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine Haziran ayında yağan kar, nadir görülen bir doğal görüntüyü ortaya çıkardı.

Süphan Dağı'nı kar bürümesi fotoğrafçıların ilgisini çekti.

SÜPHAN DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Güzel görüntüler oluşturan dağ, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

MANZARA HAYRAN BIRAKTI

Dağcı Mehmet Fatih Aktürk, yaz ortasında görülen kar manzarasının nadir yaşandığını belirterek, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Haziran ayında yağan karla birlikte beyaza bürünen Süphan Dağı, Adilcevaz'ın eşsiz doğal güzelliklerine bir yenisini eklerken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.