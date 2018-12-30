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Süresiz nafaka sisteminde değişiklik çalışamaları

Aile Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, süresiz nafaka sisteminin değiştirilmesi için düğmeye bastı.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 11:08..
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Süresiz nafaka sisteminde değişiklik çalışamaları

Kamuoyunda sürekli tartışmalara neden olan süresiz nafaka sisteminde değişiklik gündemde.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarına hız verdi.

CİDDİ BİR KONU

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "ciddi anlamda ele alınması gerek bir konu" olarak nitelendirdiği nafaka sistemiyle ilgili yapılan çalışmanın Meclis'e sunulacağını söyledi.

ÇALIŞMALARDA SONA DOĞRU

Tüm tarafların memnun olacağı bir çalışmanın hazırlandığını belirten Bakan Gül, Aile Bakanlığı'nın da çalışmalarda sona yaklaştığını söyledi.

125 BİN LİRA AYLIK NAFAK

Süresiz nafaka sistemi, magazin gündemini de oldukça yakından ilgilendiriyor.

Öyle ki; Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, aylık 125 bin lira nafaka alıyordu.

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