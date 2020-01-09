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Süreyya Yalçın Amerikalı başkan adayını ağırladı

Süreyya Yalçın, Trump’ın rakipleri arasında bulunan başkan adayı Cory Booker’ın seçim kampanyasına destek verdi.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 10:04..
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Sosyetenin ünlü çifti Ozan Baran ve Süreyya Yalçın çifti Miami’deki 25 milyonluk malikanelerinde Cory Booker'ı ağırladı.Süreyya Yalçın Amerikalı başkan adayını ağırladı

1 HAFTA HAZIRLANDI

Süreyya Yalçın, 80 Amerikalı iş insanı ve siyasetçinin de katıldığı davete 1 haftada hazırlandı. İkramlar arasında bulunan 3 tencere dolusu yaprak sarmasını da elleriyle sardı.

"BUNU UNUTMAM SÜREYYA"

Cory Booker beyaz güller hediye ettiği Süreyya Yalçın’a “Amerikan Başkanı olduğumda bu misafirperverliğinizi unutmayacağım” dedi.

ÖZEL LİSTE

Yalçın, Booker'a Enginar, su böreği, yaprak sarması, biber ve patlıcan dolması, çeşitli mezeler, baklava, su muhallebisi, kazan dibi, tavuk göğsü, Türk çayı ve kahvesi ikram etti.

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