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Suriye sınırında 1 askerimiz şehit oldu

Hatay'da sınırı geçmek isteyen Suriyelilere müdahale etmek isteyen askerimiz, duvardan düştü.

İHA | 18.05.2019 - 10:27..
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Hatay'da görevli Piyade Er Ertuğrul Üstün, sınırdan geçiş yapmaya çalışan iki Suriyeliye müdahale etmek isterken yaşanan kaza sonucu sonucu şehit oldu. Şehit Üstün'ün acı haberi, Niğde Merkeze bağlı Kayırlı köyündeki ailesine ulaştı.

DUVARDAN DÜŞEREK ŞEHİT OLDU

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında nöbetçi olan P. Er Ertuğrul Üstün, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan iki Suriye uyruklu şahsa müdahale etmek istedi.

Suriye sınırında 1 askerimiz şehit oldu

Bu esnada, duvarın üstünden aşağıya düşerek kendi silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası Kayırlı köyünde düzenlenecek tören sonrası köy mezarlığına defnedilecek.

Suriye sınırında 1 askerimiz şehit oldu

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