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Suriye topraklarından petrol fışkırıyor

Amerika ve Rusya'nın bir türlü terk etmediği Suriye'de, kazma ve kürekle kazılan kuyularda bile petrol bulma imkanı var.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 08:51..
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Suriye'deki iç savaşı bahane ederek ülkeye giren Amerika ve Rusya'nın asıl amacının ülkenin petrol kaynaklarını ele geçirmek olduğu açık bir şekilde görüldü.

Öyle ki; Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmada, Kamışlı kapsam dışı bırakıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan Kamışlı'da binlerce petrol kuyusu var. Nusaybin'de ise bir damla bile petrol yok.

ÇUKUR KAZDILAR PETROL ÇIKTI

Suriye'nin birçok bölgesinde durum aynı.

Kaçakçılar, bölgede kazma ve küreklerle kazdıkları kuyulardan bile petrol elde etmeyi başarıyor.

Suriye'de açılan bir çukur ve sonuç VİDEO

Suriye topraklarından petrol fışkırıyor

Suriye topraklarından petrol fışkırıyor

Türkiye ile Rusya'nın yaptığı anlaşmada Kamışlı yok haberi

Suriye topraklarından petrol fışkırıyor

 

 

 

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