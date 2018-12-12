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Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

Suriye Haberleşme ve Teknoloji Bakanı Iyad el Hatib, ülkesinin kendi uzay programını geliştirme ihtiyacı olduğunu ve uzaya yerli bir uydu göndermeyi planladıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 11:06..
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Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

İç savaşın pençesindeki Suriye rejimi, bir yandan halkını katlederken, diğer yandan da teknolojik adımlar atıyor. Suriye, geç kaldığı uzay sanayine giriş yapabilmek için yerli uydularını uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

YERLİ UYDU

Suriye uzay ajansı Uzaktan Algılama Kamu Kurumu'nu (GORS) ziyaret eden Suriye Haberleşme ve Teknoloji Bakanı Iyad el Hatib, yönetim ve personelle bir araya gelip projeleri dinledi. Yerli uydu konusunda Rusya ile temas kurmayı planlayan Suriye, proje çalışmaları için harekete geçecek.

Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

Suriye Haberleşme ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan, kurumun uzay programı için bir yol haritası geliştirmesinin yanı sıra, diğer Arap ülkeleri gibi dünyanın yörüngesine ilk yapay uydunun fırlatılması gerektiğini söyledi" ifadesi kullanıldı.

KARAR SUUDİLERDEN SONRA GELDİ

Suriye Haberleşme ve Teknoloji Bakanı Iyad el Hatib'in bahsettiği diğer Arap ülkelerinden biri de Suudi Arabistan. Suudi yönetimi geçtiğimiz hafta Çin ile iş birliği yaparak iki adet milli uydusunu uzaya göndermişti.

Suudilerin 2030 vizyonu kapsamında, uzay programlarına yatırım konusu da uzun süredir gündemlerindeydi.

Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

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