Suriye'de 9 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesi sürüyor.
Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan ve Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristler, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
9 TERÖRİST ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.