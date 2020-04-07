taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.751
Euro
7.3178
Altın
1658.88
Borsa
92071.13
Gram Altın
360.936
Bitcoin
49105.82

Suriye'de 9 terörist öldürüldü

Teröristler, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yaptı ve Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalıştı.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Suriye'de 9 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesi sürüyor.

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan ve Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristler, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Suriye'de 9 terörist öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Bilim adamları, koronavirüsün hassas noktasını buldu
ABD'de bir biyomedikal araştırma enstitüsü, koronavirüsün belirli bir bölgesinin aşılarla hedeflenebilir hale geldiğini buldu.
Norveç: Koronavirüs salgınında kontrolü sağladık
Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, "Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık" dedi.
Trump ve Pence düzenli şekilde korona testi yaptıracak
ABD Başkanı Trump, ülkedeki test kiti miktarının yetersiz olduğu iddialarına, "Köşe başlarında bekleyip test yapamayız." sözleriyle tepki gösterdi.
Çin'de aylar sonra, koronavirüsten ölüm yaşanmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de, ilk defa can kaybı yaşanmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü
ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü
85
Danimarka'da kapatılan kreş ve ilkokullar tekrar açılacak
Danimarka'da kapatılan kreş ve ilkokullar tekrar açılacak
34
Bakan Koca: Avrupa'ya göre tedbirleri en erken biz aldık
Bakan Koca: Avrupa'ya göre tedbirleri en erken biz aldık
74
New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek
New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek
41
Çin'de aylar sonra, koronavirüsten ölüm yaşanmadı
Çin'de aylar sonra, koronavirüsten ölüm yaşanmadı
75
Liverpool, ücretsiz izin kararından vazgeçti
Liverpool, ücretsiz izin kararından vazgeçti
7
MHP Genel Başkan Yardımcısı tedbir amacıyla karantinaya alındı
MHP Genel Başkan Yardımcısı tedbir amacıyla karantinaya alındı
51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir