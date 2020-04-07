Suriye'de 9 terörist öldürüldü

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17 yaşındaki genç cezayı yedi, umurunda olmadı

Beyoğlu'nda yasağı dinlemeyip sokağa çıkan 17 yaşındaki bir gence polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. İşi olduğu için dışarı çıktığını söyleyen genç ise "problem değil" dedi.