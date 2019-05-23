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Suriye'de güvenli bölge planında son durum

Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeler aylardır sürüyor ancak henüz bir sonuç alınabilmiş değil.

AA & Ensonhaber | 23.05.2019 - 07:33..
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Suriye'de güvenli bölge planında son durum

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Suriye'de bir güvenli/tampon bölge oluşturma kararı almıştı.

Ancak daha sonra güvenli bölgede YPG/PKK'lı güçlere yer verileceğinin söylenmesi üzerine Türkiye'den, sert tepki geldi.

Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağının ve terör mevzilerinin tamamen temizleneceğinin sinyallerini verdi.

Suriye'de güvenli bölge planında son durum

Bu mesajların ardından yeniden masaya oturuldu. Ancak aylardır süren görüşmelerde bir türlü sona gelinemedi.

GÜNEYE İNERSE ARAP NÜFUS VAR

Güvenli bölge planında Türkiye kuzeyden güneye 30 kilometrelik bir alanda terör örgütü YPG olmasın istiyor. Ancak ABD bu alanı fazla buluyor. Çünkü YPG'nin güneye inmesi Arap nüfusla ve Esad'ın ordusuyla karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

"TRUMP SDG-PKK BAĞININ FARKINDA"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Başkan (Trump), SDG'nin çoğu unsuru ve PKK arasında siyasi bağın farkında. Güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz. Sadece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve Türklerin de yakından gözleyeceği bir plan. Türklerle ve SDG ile görüşüyoruz ama henüz bir anlaşmaya varabilmiş değiliz.” ifadesini kullandı.

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