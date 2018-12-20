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Suriye'de boşaltılacak ABD üsleri

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından, Suriye'den askerlerini çekeceğini açıkladı. Suriye'de ABD'nin, çok sayıda üssü bulunuyor.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 08:45..
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Suriye'de boşaltılacak ABD üsleri

Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda askeri ve üssü bulunan ABD, ülkeden tamamen çekilme kararı aldı. Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "DEAŞ'ı yendik, Suriye'de bulunmak için tek sebebimiz buydu." dedi.

DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü YPG'ye askeri yardımda bulunan ABD, geçtiğimiz aylarda bazı üslerini havaalanına çevirmiş, bazılarını da genişletmişti.

ERDOĞAN DEDİ, TRUMP ASKERLERİ ÇEKİYOR

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alınan karara göre, Suriye'deki ABD Dışişleri personeli, 24 saatte çekilecek. Askerler ise 60 gün içinde Suriye'den tamamen çekilmiş olacak.

"GÖRÜŞMEDE ALINAN KARARLAR HAYATA GEÇİYOR"

ABD'li bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan-Donald Trump görüşmesi sonrasında alınan kararlar hayata geçiyor. Çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alındı." dedi.

SURİYE'DEKİ ABD ÜSLERİ

Suriye'de boşaltılacak ABD üsleri

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