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Suriye'den kaçak yollarla girerken yakalanan teröristler tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den kaçak giriş yaparken yakalanan 5 terör örgütü PYD/PKK üyesini daha önce teslim olan örgüt üyesi teşhis etti.

AA | 22.02.2020 - 12:54..
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Şubat'ta Şenyurt Mahallesi'nde Suriye'den kaçak giriş yapmak isteyen terör örgütü PYD/PKK üyesi E.İ, A.A, C.H, E.E. ve H.H. gözaltına alındı.

İfadeleri alınan zanlılar, terör örgütüyle bağlantılarının olmadıklarına ilişkin ifade verdi.

MAAŞLARINI VEREN ÖRGÜT ÜYESİ TEŞHİS ETTİ

Çelişkili ifadelerinden yola çıkarak ek gözaltı süresinde soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, daha önce teslim olarak etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalanan terör örgütü mensubuna 5 şüphelinin teşhisini yaptırdı. Örgüt mensubu, örgütte bulunduğu dönemde maliye sorumlusu olduğunu, şüphelilere maaşlarını da kendisinin verdiğini beyan etti.

TERÖRİSTLER TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

NUSAYBİN'DEN TESLİM ALINANLAR

Öte yandan, ikna çalışmaları kapsamında Mardin ve Kars İl Jandarma Komutanlıklarının müşterek yürüttüğü faaliyetler sonucunda Nusaybin sınırından teslim alınan İ.A. ile R.E.H'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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