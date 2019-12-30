Suriyeli çocuklar Türkiye'ye teşekkür etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Barış Pınarı Harekatı'yla sadece bölgedeki teröristleri temizlemedi, aynı zamanda harekat sonrası bölge halkının yaşamlarının normale dönmesi için canla başla çalıştı.

Suriyeli çocuklar okullarını kavuştu VİDEO

GÜVEN İÇİNDE OKULA GİDİYORLAR

Bu kapsamda, bölgedeki okul ve hastaneler tadilattan geçirildi, enerji hatları ve yollar yapıldı. Bölgede insanlar güven ve huzura kavuştu. Çocuklar artık okullarına güvenli bir şekilde gidebiliyor.

GÖZLERİ GÜLÜYOR, TEŞEKKÜR ETTİLER

Milli Savunma Bakanlığı, güven içinde okullarına dönmenin sevincini yaşayan ve Türkiye'ye teşekkür eden Suriyeli çocukların videosunu paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor.”