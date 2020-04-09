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Suriyeli kardeşler, maske yapımı için kolları sıvadı

Urfa'da, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan 4 Suriyeli kardeş, kendi atölyelerinde ürettikleri maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı.

İHA |
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Suriyeli kardeşler, maske yapımı için kolları sıvadı

Suriye’deki iç savaştan kaçarak 8 yıl önce Mardin’in Kızıltepe ilçesine yerleşen 4 terzi kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ücretsiz maske’ açıklamasıyla birlikte kendi atölyelerinde yaptıkları maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı.

Suriyeli kardeşler, maske yapımı için kolları sıvadı

HAYIRSEVER KARDEŞLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Şam’dan kaçarak Mardin’in Kızıltepe ilçesine yerleşen Suriyeli Cıwan Ali, Heysem Ali, Dılbırin Ali ve İmad Ali kardeşler, ilçede kadın kıyafeti dikerek geçimlerini sağlıyor.

Suriyeli 4 kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ücretsiz maske’ açıklaması ile birlikte kendi atölyelerinde diktikleri maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı.

Hayırsever kardeşler bugüne kadar diktikleri 10 bin maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

Suriyeli kardeşler, maske yapımı için kolları sıvadı

"BEN DE BUGÜN BİR TÜRK VATANDAŞI GİBİYİM"

Türkiye’nin kendisine çok yardımı olduğunu anlatan Cıwan Ali, "8 senedir Kızıltepe’deyim. Bayan terzi işi yapıyorum. Cumhurbaşkanının maskelerin ücretsiz olacak açıklaması sonrası ben de bu devlete yardım etmek istedim. Çünkü bu devletin bana yardımı var. Ben de bugün bir Türk vatandaşı gibiyim. Benim de hakkım var devlete yardım etmeye. Ben de bu maskeleri ücretsiz dikmek istedim” dedi.

Suriyeli kardeşlerin takdir edilecek bir davranış sergilediğini anlatan Kızıltepeli vatandaş Nurettin Oral, "Suriyeli 4 arkadaşım Şam’dan bizim memlekete gelmişler. Cumhurbaşkanımızın maskeler bedava dağıtılacak direktifleri ile beraber halkımıza bedava dağıtmak üzere bizim pazara geldiler. Biz de Kızıltepe halkı olarak onlara teşekkür ederiz. İnşallah bu virüs belası bizim memleketimizden gider” şeklinde konuştu.

Suriyeli kardeşler, maske yapımı için kolları sıvadı

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