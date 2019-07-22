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Suriyeli karikatürist Türkiye'deki mültecileri çizdi

ABD’de yaşayan Suriyeli bir karikatürist, Türk bayrağı üzerinden Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler'i anlatmak istedi.

Haber Merkezi | 22.07.2019 - 21:47..
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Suriyeli karikatürist Türkiye'deki mültecileri çizdi

Sosyal medyada yayılan bir resim tartışmalara neden oldu.

ABD’de yaşayan Suriye uyruklu Moustafa Jacoub isimli kişi, Türk bayrağını değiştirip karikatürize etti.

HİLALE DİŞ ÇİZDİ

Bayrağımızda bulunan Hilal motifine diş çizip, yıldız motifini çocuklu bir aileye benzetti. Fotoğrafı paylaşan Moustafa Jacoub, açıklamasına da “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler” ifadesini yazdı.

Suriyeli karikatürist Türkiye'deki mültecileri çizdi

GEREKEN CEVAPLARI ALDI

Türk kullanıcılar, Suriyeli karikatüriste gerekli cevabı vermekte geç kalmadı. İşte sosyal medyada Türklerden gelen ayarlar;

Suriyeli karikatürist Türkiye'deki mültecileri çizdi

Suriyeli karikatürist Türkiye'deki mültecileri çizdi

Suriyeli karikatürist Türkiye'deki mültecileri çizdi

Suriyeli karikatürist Türkiye'deki mültecileri çizdi

Suriyeli karikatürist Türkiye'deki mültecileri çizdi

 

 

 

 

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