Suriyeli karikatürist Türkiye'deki mültecileri çizdi

Sosyal medyada yayılan bir resim tartışmalara neden oldu.
ABD’de yaşayan Suriye uyruklu Moustafa Jacoub isimli kişi, Türk bayrağını değiştirip karikatürize etti.
HİLALE DİŞ ÇİZDİ
Bayrağımızda bulunan Hilal motifine diş çizip, yıldız motifini çocuklu bir aileye benzetti. Fotoğrafı paylaşan Moustafa Jacoub, açıklamasına da “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler” ifadesini yazdı.
GEREKEN CEVAPLARI ALDI
Türk kullanıcılar, Suriyeli karikatüriste gerekli cevabı vermekte geç kalmadı. İşte sosyal medyada Türklerden gelen ayarlar;