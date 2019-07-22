1 Suriyeli karikatürist Türkiye'deki mültecileri çizdi ABD’de yaşayan Suriyeli bir karikatürist, Türk bayrağı üzerinden Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler'i anlatmak istedi.

2 Trump yine tehdit dolu ifadeler kullandı ABD Başkanı, Beyaz Saray'da Pakistan Başbakanı Imran Khan ile görüştü. Trump görüşmede Afganistan'a yönelik çok sert ifadeler kullandı.

3 Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı Araca, normalin iki katı kişi sayısıyla binen vatandaşlar kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

4 Filistinliler Suudi gazeteciyi Aksa'dan kovdu İsrail'in davetlisi olarak gelen ve adının Muhammed Suud Zeyd olduğu öğrenilen Suudi Arabistanlı gazeteci, Filistinliler tarafından Mescid-i Aksa'dan kovuldu

5 Almanya Başbakanı Merkel tatile çıktı Angela Merkel'in tatile çıktığı belirtilirken, yanına 'Titreyen Kadın ve Sinirlerimin Tarihi' isimli otobiyografik bir kitap alması ise dikkat çekti.

6 Bakan Akar ile Jeffrey'nin görüşmesi sona erdi ABD heyetine Suriye'de yaşananlarla ilgili gereken mesajlar açık bir dille ifade edildi.