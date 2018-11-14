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Suriyeliler Esad’ı omuzlarında taşıdı

DEAŞ'tan kurtardığı gerekçesiyle kendisine minnettar olan Suriyeliler, Esad'ı kahraman gibi karşıladı.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 10:58..
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Suriyeliler Esad’ı omuzlarında taşıdı

Beşar Esad, kendi ülkesinde milyonların ölümüne ve göçüne neden olmuş bir lider. Suriye'deki felaket süreci 8 yıldır devam ediyor ancak Esad'ı hala omuzlarına alıp kahramanlaştırma çabasında olan çok sayıda insan var.

Esad, dün DEAŞ'ın 3 aydan fazla bir süre esir tutmasından sonra kurtarılan Suriyeliler ve aileleriyle bir araya geldi.

RESEPSİYON SIRASINDA OMUZLARDA TAŞINDI

Al-Watan gazetesinin yayınladığı bir videoda resepsiyon sırasında Suriyelilerin Esad'ı omuzlarında taşıdığı görüldü.

Suriyeliler Esad’ı omuzlarında taşıdı ViDEO

Suriyeliler Esad’ı omuzlarında taşıdı

KAFASINI AVİZEYE ÇARPTI

Omuzlara çıkarıldığında Esad'ın başının salondaki bir avizeye çarptığı da kameralara yansıdı. Grup daha sonra Esad'ı destekleyen sloganlar attı.

KAHVE FİNCANINI KIRDILAR

Bir başka görüntüde de bir Süveyde sakini Esad'a kahve ikram etti. Esad kahveyi içtikten sonra kahve fincanı gelenek olduğu üzere yere atılarak kırıldı.

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Suriyeliler Esad’ı omuzlarında taşıdı

Suriyeliler Esad’ı omuzlarında taşıdı

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