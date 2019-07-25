Suriyeliler Türkiye'den hacca gidiyor

Ülkelerinde iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye sığınırken, bir kısım Suriye vatandaşı da ülkesinde kaldı. Memleketlerinde kalan Suriyeliler de bugünlerde başka bir neden için Türkiye'de.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYORLAR

Türkiye'de bulunan Suriyeliler ile Suriye’den gelen hacı adayları, hacca gitmek için Türkiye üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşıyor.

7 BİN SURİYELİ GİDİYOR

Merkezi Gaziantep'te bulunan Suriye Yüksek Hac Komitesi Müdürü Abdulhalık Derviş, bu yıl hac görevlerini yapmak üzere Türkiye’den bin 800 Suriyeli ile Suriye’den Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı ve Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan gelen 7 bin 700 Suriyelinin Hatay, Gaziantep ve İstanbul havalimanlarından Suudi Arabistan’a gidişlerinin devam ettiğini söyledi.

Derviş, şu ana kadar toplam Cilvegözü ve Kilis Öncüpınar gümrük kapılarından gelen 2 bin kişinin Suudi Arabistan’a ulaştığını, kalan hacı adaylarının gidişlerinin sürdüğünü belirtti.