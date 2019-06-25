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Suriye'den sonra AB'ye iltica başvurusu en çok Venezuela'dan

AB ülkelerine sığınma talebinde bulanan Venezuelalıların sayısı 18 bin 400'ü buldu.

AA | 25.06.2019 - 02:25..
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Ülkesini terk eden Venezuelalıların sayısı 4 milyona çıktı

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Venezuelalıların başta İspanya, İtalya ve Almanya olmak üzere, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyeleri Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn gibi ülkelere iltica başvuruları arttı.

SURİYELİLER 1. SIRADA

AB ülkelerine sığınma talebinde bulanan Venezuelalıların sayısının 18 bin 400 olduğu belirtilen haberlerde, Venezuelalıların, Suriyelilerden sonra Avrupa'ya en çok başvuru yapan ikinci millet olduğuna işaret edildi.

KOLOMBİYA'DA 1,3 MİLYON VENEZUELALI

Venezuela'da 2015 sonu itibarıyla ülkeyi terk edenlerin sayısının 695 bin kişi olduğu anımsatılan açıklamada, dünya çapında şimdiye kadar ise 4 milyon Venezuelalı mülteci ve göçmenin, komşu ülkelere sığındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, Venezuelalı mülteci ve göçmenlerden 1,3 milyonunun Kolombiya'ya, 768 bininin Peru'ya, 263 bininin Ekvador'a, 130 bininin Arjantin'e, 288 bininin Şili'ye ve 168 bininin Brezilya'ya, geri kalanların da Meksika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine sığındığı bildirilmişti.

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