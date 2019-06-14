Suriyelilerin Türkiye'deki dağılımı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 5 milyon Suriyeli mülteci, farklı şehirlerde kendine yer buldu.
İLK ÜÇ SIRA
Mültecilerin ilk adresi İstanbul oldu.
Resmi rakamlara göre; megakentte 546 bin 326 Suriyeli mülteci var.
İstanbul'u takip eden şehir ise Şanlıurfa oldu.
Suriye ile sınır olan Şanlıurfa'da 442 bin 783 mülteci var.
Üçüncü sırayı ise Gaziantep aldı: 432 bin 856.
Diğer illerimizde işe durum şöyle;
Hatay: 427 bin 508
Adana: 236 bin 695
Mersin: 201 bin 689
Bursa: 170 bin 264
İzmir: 142 bin 824
Kilis: 114 bin 814
Konya: 106 bin 426