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Suriyelilerin Türkiye'deki dağılımı

Göç İdaresi'nin rakamlarına göre; en fazla Suriyeli mülteci İstanbul'da var.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 14:58..
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Suriyelilerin Türkiye'deki dağılımı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 5 milyon Suriyeli mülteci, farklı şehirlerde kendine yer buldu.

İLK ÜÇ SIRA

Mültecilerin ilk adresi İstanbul oldu.

Resmi rakamlara göre; megakentte 546 bin 326 Suriyeli mülteci var.

İstanbul'u takip eden şehir ise Şanlıurfa oldu.

Suriye ile sınır olan Şanlıurfa'da 442 bin 783 mülteci var.

Üçüncü sırayı ise Gaziantep aldı: 432 bin 856.

Diğer illerimizde işe durum şöyle;

Hatay: 427 bin 508

Adana: 236 bin 695

Mersin: 201 bin 689

Bursa: 170 bin 264

İzmir: 142 bin 824

Kilis: 114 bin 814

Konya: 106 bin 426

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