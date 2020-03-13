Suriye'nin kuzeyinde koronavirüs tedbirleri

Yerel meclislerden yapılan açıklamalara göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerindeki okullar, 2 Nisan'a kadar tatil edildi.

Tatil kararı, koronavirüs salgınına karşı tedbir ve dezenfeksiyon çalışmaları maksadıyla alındı.

Öte yandan Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde de dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı önlemler kapsamında tüm okullar ve üniversitelerin 2 hafta süreyle kapatıldığı bildirildi.

Suriye'de henüz koronavirüs vakası ve buna bağlı ölüm kaydedilmedi.