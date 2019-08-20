taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6444
Euro
6.2606
Altın
1497.84
Borsa
95286.18
Gram Altın
271.683

Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

Esad rejimi, Suriye'de savaşın etkisinin dindiği bölgelerde turist sayısının günden güne arttığını savunuyor.

Haber Merkezi | 20.08.2019 - 08:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca insan evlerini terk ederek mülteci durumuna düştü.

Suriyelilerin en çok misafir edildiği ülkelerin ilk sırasında Türkiye var.

Son dönemde Suriye'de iç savaşın etkisinin azaldığı görüldü.

Esad yönetimi, çatışmaların yaşandığı bölgelerin sayısının düşmesi nedeniyle turizmde işlerin yoluna girmeye başladığını savunuyor.

"MÜKEMMEL ÖTESİYİZ"

Suriye Turizm Bakanı, yaz döneminde gelen turist rakamlarını değerlendirdi.

Suriyeli Bakan, "Bu sezon turizmde atağa geçtik, mükemmel ötesiyiz" ifadelerini kullandı.

PLAJLAR DOLDU

Bilindiği üzere Suriye'nin kuzeyinde çatışmalar devam ederken Esad rejiminin hakim olduğu Lazkiye'de plajlarda yer yok.

Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

EN ÇOK RUSLAR GİDİYOR

Denize girip güneşin tadını çıkaran Suriyelilere yabancı turistler de bu yıl eşlik etmeye başladı.

Bölgeye en çok giden turist sıralamasının zirvesinde Rus turistler var.

Suriye'de Lazkiye plajı VİDEO

Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

27
İzmir'deki orman yangını giderek yayılıyor

İzmir'deki orman yangını giderek yayılıyor

109
İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

132
CHP'li Öztrak: Türkiye Akdeniz'de yalnız kaldı

CHP'li Öztrak: Türkiye Akdeniz'de yalnız kaldı

127
Game of Thrones'un Jon Snow'u: Bu oyunculuk değil

Game of Thrones'un Jon Snow'u: Bu oyunculuk değil

3
Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

112
Kara deliğin nötron yıldızını yuttuğu tespit edildi

Kara deliğin nötron yıldızını yuttuğu tespit edildi

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir