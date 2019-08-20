Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca insan evlerini terk ederek mülteci durumuna düştü.

Suriyelilerin en çok misafir edildiği ülkelerin ilk sırasında Türkiye var.

Son dönemde Suriye'de iç savaşın etkisinin azaldığı görüldü.

Esad yönetimi, çatışmaların yaşandığı bölgelerin sayısının düşmesi nedeniyle turizmde işlerin yoluna girmeye başladığını savunuyor.

"MÜKEMMEL ÖTESİYİZ"

Suriye Turizm Bakanı, yaz döneminde gelen turist rakamlarını değerlendirdi.

Suriyeli Bakan, "Bu sezon turizmde atağa geçtik, mükemmel ötesiyiz" ifadelerini kullandı.

PLAJLAR DOLDU

Bilindiği üzere Suriye'nin kuzeyinde çatışmalar devam ederken Esad rejiminin hakim olduğu Lazkiye'de plajlarda yer yok.

EN ÇOK RUSLAR GİDİYOR

Denize girip güneşin tadını çıkaran Suriyelilere yabancı turistler de bu yıl eşlik etmeye başladı.

Bölgeye en çok giden turist sıralamasının zirvesinde Rus turistler var.

Suriye'de Lazkiye plajı VİDEO