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Sürücüler drone'larla gözetim altına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, "Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" kapsamında, İstanbul'da drone ile trafik uygulaması yapıldı.

AA | 31.05.2019 - 13:05..
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Sürücüler drone'larla gözetim altına alındı

31 Mayıs ve 9 Haziran tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılacak olan, helikopter destekli şehirler arası yollarda drone denetimi ve trafik uygulaması, Çamlıca gişelerinde başladı.

HAVADAN TESPİT KARADAN CEZA

Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler, havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi.

Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler, bu kişilere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

HATALI SOLLAMA, EMNİYET ŞERİDİ KULLANAN...

Trafik uygulamasında hatalı sollama yapan, kurallara aykırı şerit değiştiren ve emniyet şeridi kullanan sürücülerin tespiti yapıldı.

Sürücüler drone'larla gözetim altına alındı

Sürücüler drone'larla gözetim altına alındı

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