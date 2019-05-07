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Sürücüleri uyarıp ceza kesebilen trafik robotu

SRI International'da çalışan bir mühendis, trafikteki araçların daha güvenli bir şekilde yol almasını sağlamak için bir polis robotu üretti.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 10:27..
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Şimdiye kadar düğün fotoğrafçısı robotlarını, kargo istifleme robotlarını ve çeşitli mağazalarda karşımıza çıkan kasiyer robotları sizlerle paylaşmıştık. Yapay zeka desteğine sahip bu kullanışlı robotlar, çok yakında trafikte de karşımıza çıkabilir.

Kâr amacı gütmeyen bir araştırma enstitüsü, trafikteki duraksamaları daha güvenli hale getirmek için tasarlanmış bir robotik sistem prototipi geliştirdi. Polis araçlarına entegre edilen bu robot, mekanizması sayesinde sürücülerin yanına kadar gidip onlarla etkileşim kurabiliyor.

Sürücüleri durdurup ceza kesen trafik robotu VİDEO

Sürücülerin yanına giderek onları hız yapmamaları konusunda da uyaran trafik robotu, gerektiğinde sürücülere ceza kesip anında çıktısını onlara verebiliyor.

Araştırma ekibindeki Kıdemli Robotik Araştırma Mühendisi, ''Her yıl trafiğe milyonlarca araç çıkıyor ve bunların birçoğu kural ihlali yapıyor. Polislerle tartışan sürücülerin sayısı da oldukça fazla. Belki de sürücülerin karşısına tartışamayacakları bir robot çıkarmanın zamanı gelmiştir.'' ifadelerini kullandı.

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