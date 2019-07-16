Sürücüsüz otomobil teknolojisi geldiğinde Tesla fiyatları artacak

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, bir süredir piyasaya sürdüğü elektrikli otomobillerle oldukça büyük bir başarı yakaladı. Bu araçlarda her ne kadar otomatik sürüş özelliği olsa da bu özellik şimdilik kısıtlı bir şekilde kullanılabiliyor.

Tesla'nın bir süredir tam otomatik sürücüsüz otomobiller üzerinde çalıştığı biliniyor. Elon Musk'a göre ise bu özellik Tesla otomobillere geldiğinde, araçlar normalden daha pahalıya satılacak.



Elon Musk, tamamen sürücüsüz robot taksi üreterek daha fazla para kazanmayı amaçlıyor. Tesla’nın 2018 yılının son çeyreğinde model 3, S ve X elektrikli otomobilleri ortalama 66 bin 800 dolar dolaylarında satışa sunulmuştu.

TESLA, DEĞERİNE DEĞER KATABİLİR

Musk, bu yılın başında yatırımcılara yaptığı açıklamada; tamamen sürücüsüz çalışabilen otomobillerin, Tesla’nın şu anda 40 milyar dolar olan değerini 500 milyar dolara çıkarabileceğini belirtmişti.