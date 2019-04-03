İmpalanın leopara yem olma anı kamerada

Kenya'da bulunan Masai Mara Ulusal Parkı'nda leoparın impalayı avlama anı, saniye saniye görüntülendi.
Leopar, avına sessizce yaklaşıp hızlıca saldırmasıyla tanınır ve başarı oranı en yüksek yırtıcılardan birisidir.
ÖNCE AVINI İZLEDİ
Bir impala sürüsünü hedef alan leopar, çalıların arasında pusuya yatıp avını izledi.
HAVADA YAKALADI
Sürü arasında dikkatsizce etrafta koşturan impala da leoparın avı oldu. Çalıların arasından bir anda fırlayan leopar, avını havada yakaladı.
Leopar sürüden ayrılan impalayı affetmedi