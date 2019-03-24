Sürüklenen geminin içinden görüntüler

Türkiye saatiyle 4 buçuk saatlerinde yaşanan olay nedeniyle gemide bulunan yolcuların panik halinde olduğu ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenilmişti.

GEMİDEN YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

300 yolcu ve mürettebatı taşıyan gemi, motor arızası yaşadıktan sonra Norveç'in batı sahiline doğru sürüklenirken insanların yaşadığı o korku dolu anlar da böyle kaydedildi. Görüntülerde geminin içerisinde bulunan tüm eşyaların sürüklenmesi, yaşanan felaketi net bir biçimde ortaya koyuyor.





More og Romsdal polisinin twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, geminin bin 300 yolcusu karada kurulan yolcu kurtarma merkezine tahliye ediliyor.



Ayrıntılar için tıklayın... Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor



