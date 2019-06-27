Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile kameralar karşısına geçen Angela Merkel basın açıklaması yaptı.
YİNE SUSUZ KALDI
18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende tir tir titreyen Merkel'in bir kez daha aynı problemle karşılaştığı görüldü.
Titremelerinin sebebini susuzluğa bağlayan Merkel'e basın toplantısı sırasında görevliler tarafından su verildi.
Susuz kalan Merkel yine titredi VİDEO
BİLD'İN KÜSTAH MANŞETLERİ
Alman gazetesi Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı haberler yapıp, hakaretler içeren manşetler atıyor.
Merkel'i Ukrayna'da titreme krizi tuttu ARŞİV