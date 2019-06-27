Araklı’daki sel her yeri yıktı, bir tek taş köprü ayakta kaldı

1 Susuz kalan Merkel yine titredi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile tokalaşan Angele Merkel'in yine titrediği gözlemlendi.

2 Araklı'daki selde bir tek tarihi köprü sağlam kaldı Trabzon Araklı'daki sel felaketinde taşan sular önüne gelen her şeyi yıkarken, bir tek Karadere üzerindeki tarihi köprü ayakta kaldı.

3 NASA, deney ve araştırma donanımlarını uzaya gönderdi ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, farklı araştırma projeleri için kullanılacak bir grup araştırma ve deney donanımını uzaya yolladı.

4 İvana Sert Quaresma'yı yorumladı İvana Sert, Ricardo Quaresma’nın geçen hafta giydiği pembe kombinini hakkında konuştu.

5 Taksi fiyatlarına zam yolda Haziran ayının sonunda taksi fiyatlarına yüzde 30 zam gelmesi bekleniyor.

6 Esenyurt'ta polis aracı elektrik direğine girdi Bir anda önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra takla atan polis aracı, elektrik direğine çarpıp metrelerce sürüklendi.