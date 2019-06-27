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Susuz kalan Merkel yine titredi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile tokalaşan Angele Merkel'in yine titrediği gözlemlendi.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 11:06..
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Susuz kalan Merkel yine titredi

Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile kameralar karşısına geçen Angela Merkel basın açıklaması yaptı.

YİNE SUSUZ KALDI

18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende tir tir titreyen Merkel'in bir kez daha aynı problemle karşılaştığı görüldü.

Titremelerinin sebebini susuzluğa bağlayan Merkel'e basın toplantısı sırasında görevliler tarafından su verildi.

Susuz kalan Merkel yine titredi VİDEO

Susuz kalan Merkel yine titredi

BİLD'İN KÜSTAH MANŞETLERİ

Alman gazetesi Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı haberler yapıp, hakaretler içeren manşetler atıyor.

Susuz kalan Merkel yine titredi

Susuz kalan Merkel yine titredi

Susuz kalan Merkel yine titredi

Susuz kalan Merkel yine titredi

Merkel'i Ukrayna'da titreme krizi tuttu ARŞİV

Susuz kalan Merkel yine titredi

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