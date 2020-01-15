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Suudi Arabistan 2019'da idam rekoru kırdı

Suudi Hükümeti, geçtiğimiz yıl, beş kişi Cemal Kaşıkçı cinayetinden olmak üzere, 184 kişiyi idam etti.

AA & Ensonhaber | 15.01.2020 - 08:55..
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Suudi Arabistan 2019'da idam rekoru kırdı

Suudi Veliaht Prens Muhammet Bin Selman'a yönelik idam eleştirileri artış gösterdi.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, eleştirilerin daha çok artmasına sebep oldu.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Öte yandan Suudi Arabistan, 2019 yılında idam edilen mahkum sayısı rekor kırdı. İnfaz takip raporuna göre idam edilenlerin 82'si uyuşturucu kaçakçılığı, 57'siyse cinayet suçundan hüküm giymişti.

2020'DE 4 KİŞİ İDAM EDİLDİ

2014 yılında 88 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı Suudi Arabistan'da 2015'de yaklaşık 157 kişi idam edilmişti. Bu uzun süre sabit kalırken 2019'da 184'e çıktı. Yeni yılla birlikte şu an için 4 kişinin idam edildiğini açıklandı.

Suudi Arabistan 2019'da idam rekoru kırdı

KAŞIKÇI CİNAYETİNDE 5 KİŞİYE İDAM

Washington Post gazetecisi Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesi sonrası 5 şüpheli cinayetteki rolleri nedeniyle idam edilmişti.

Suudi Arabistan 2019'da idam rekoru kırdı

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