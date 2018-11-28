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Suudi Arabistan'dan Filistin'e yardım sözü

Amerika'dan aldığı talimatla terör örgütü YPG'ye 100 milyon euro gönderen Riyad yönetimi, Filistinliler için 50 milyon euroluk yardım sözü verdi.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 13:39..
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Suudi Arabistan'dan Filistin'e yardım sözü

Amerika, Suriye'de devam eden iç savaşı kendi istediği gibi yönlendirmek için yıllarca terör örgütlerine silah ve para desteğinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte, teröristlere giden desteğe Suudi Arabistan da başladı.

TERÖRİSTLERE 100, FİLİSTİNLİLERE 50

Trump'ın Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Suudi Arabistan terör örgütü YPG'ye 100 milyon euroluk destekte bulundu.

Masum insanları katleden örgüte aktarılan bu para, Müslüman dünyasında tepkilere neden oldu.

Suudi Arabistan üzerinde oluşan kötü etkiyi kırmak için Filistin'e yardım sözü verdi.

Ancak miktar, teröristlere verilen paranın yarısı kadar.

Bu sözün yerine getirilip getirilmeyeceği merak konusu.

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