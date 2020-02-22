Suudi Arabistan Kralı, İsrailli haham Rosen’i ağırladı

İsrail Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suudi Arabistan Kralı Selman, ilk kez farklı dinler arasında hoşgörü köprüleri kurmak için iyi çabalar çerçevesinde, aralarında Yahudi Haham David Rosen’in de bulunduğu çok dinli bir heyeti kabul etti.” ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Rosen’in de aralarında bulunduğu heyetin Kral Selman tarafından kabul edilişine ilişkin bir fotoğraf da yer aldı.

Öte yandan Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da yer alan haberde, Avusturya merkezli Uluslararası Kral Selman’ın Kral Abdullah bin Abdülaziz Dinler ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi Genel Sekreteri Faysal Bin Abdurrahman ile merkezin yönetim kurulu üyelerini kabul ettiği aktarılırken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

SUUDİ KRAL'IN DİYALOG MERKEZİNİN ÜYESİ

İrlanda'nın eski Baş Hahamlığı görevini de yürüten Rosen, aynı zamanda Suudi Arabistan’ın eski Kralı Abdullah Bin Abdülaziz tarafından kendi adıyla 2012’de Viyana’da kurulan dinler arası diyalog merkezinin de yönetim kurulu üyesi.

Rosen’in Kral Selman tarafından kabul edilen heyette yer almasının, Riyad ile Tel Aviv yönetimleri arasında son dönemde alenileşen yakınlaşmanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.