Suudi Arabistan medyası: ABD - İran mutabakatının maddeleri belli oldu

ABD ile İran arasında 107 gündür devam eden çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla bir mutabakata varıldı.

CENEVRE’DE İMZALAR ATILACAK

Tarafların, sürecin resmiyet kazanması için Cuma günü İsviçre’nin Cenevre kentinde temsili bir imza töreninde bir araya geleceği ve ardından ileri müzakerelerin ilk turuna başlanacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imza sürecine katılmak üzere Başkan Yardımcısı James David Vance’in Cenevre’ye gideceğini, kendisinin de törene katılma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Trump ayrıca, “Metin imzadan sonra yayınlanacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Trump’ın mutabakat zaptını 19 Haziran Cuma gününden önce açıklama kararı alabileceğini belirterek, sürecin hızla ilerlediğine dikkat çekti.

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ABD - İRAN MUTABAKATI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN MADDELER

Bu gelişmelerin ardından Suudi Arabistan merkezli El Arabiya’nın yayımladığı ve “ABD–İran mutabakatı” kapsamında olduğu öne sürülen maddeler, anlaşmanın içeriğine dair dikkat çekici detaylar ortaya koydu.

Habere göre çerçeve, yalnızca askeri gerilimin azaltılmasını değil, aynı zamanda bölgesel düzenin yeniden şekillendirilmesini hedefleyen geniş kapsamlı bir planı içeriyor:

“- Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın kalıcı sona ermesi



- Deniz ablukası derhal kalkacak



- Tüm kuvvetler çekilecek



- Mayınlar İran tarafından etkisiz hale getirilecek



- ABD, bölgesel ortaklarıyla birlikte, her iki tarafın da kabul ettiği kapsamlı bir plan oluşturmayı taahhüt etmekte olup, bu plan İran'ın rehabilitasyonu ve ekonomik gelişimi için en az 300 MİLYAR DOLARLIK finansmanı sağlayacaktır



- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu kararlarını ve hem birincil hem de ikincil tüm yaptırımlar kalkacak.



- İran, nükleer silah üretmeyeceğini yinelemektedir



- Nükleer konusu nihai anlaşmaya (60 gün sonraya) bırakılacak



- ABD Hazine Bakanlığı İran petrolü için muafiyet yayınlayacak. bu ayrıca bankacılık, sigorta, taşımacılık ve benzeri tüm ilgili hizmetleri içermektedir



- ABD, nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerdeki ilerleme ışığında, İran'ın dondurulmuş veya kısıtlanmış fon ve varlıklarının serbest bırakılacağını ve tamamen kullanıma açılacağını taahhüt etmektedir



- Nihai anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacaktır”

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