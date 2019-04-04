Suudi Arabistan nükleer reaktör inşa etti

İngiliz Guardian gazetesi, yeni uydu görüntüleri üzerinden Suudi Arabistan'ın nükleer reaktör faaliyetini ortaya koydu.

İngiliz gazeteye göre Suudilerin nükleer reaktör inşası hemen hemen tamamlanmak üzere. The Guardian, reaktörün ülkenin başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Abdülaziz kentinde inşa edildiğini belirtti.

ÇELİK TANK YERLEŞTİRİLMİŞ

Uydu görüntülerinde nükleer yakıt için 10 metre yüksekliğinde bir çelik tankın yerleştirildiği ve tesisteki inşaatın devam ettiği anlaşılıyor.

Reaktöre nükleer yakıt verilmeden önce, Suudi Arabistan'ın tesisin nükleer silah üretimi için kullanılmasını engellemeye yönelik bir dizi kural ve prosedürü hayata geçirmesi gerekiyor. Buna Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimlerinin kabul edilmesi taahhüdü de dahil.