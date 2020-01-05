Suudi Arabistan, Türkiye'nin Libya tezkeresini kınadı

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi geçen perşembe TBMM'de kabul edilmişti

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından Libya ile ilişkilerini üst seviyeye çıkaran Türkiye, Mehmetçik'i Libya'ya gönderecek.

Libya tezkeresi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır tarafından kınanmıştı.

Suudi Arabistan da TBMM'den geçen Libya tezkeresini işaret ederek, tezkereyi kınadığını açıkladı.

"ARAP ÜLKELERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Açıklamada, “Türkiye'nin bu hamlesi, Libya'nın güvenlik ve istikrarı, aynı zamanda Arap ülkelerinin ve bölgenin güvenliği için tehdit oluşturuyor, zira uluslararası anlaşmaları ve ilkeleri açıkça ihlal eden bu karar, bir Arap ülkesinin iç işlerine karışmak anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi.