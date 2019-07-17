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Suudi Arabistan, Yeni Zelanda kurbanlarına hac yaptıracak

Yeni Zelanda saldırısının kurbanlarının yakınları ile yaralılari 'Hadimul Harameyn eş-Şerifeyn'in misafirleri' olarak hac yapacak.

AA | 17.07.2019 - 05:55..
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Suudi Arabistan, Yeni Zelanda kurbanlarına hac yaptıracak

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz, söz konusu terör saldırısında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınlarından 200 kişinin "Hadimul Harameyn eş-Şerifeyn'in misafirleri" olarak, hac ibadetini yerine getirmek üzere ülkede ağırlanmaları yönünde kararname yayımladı.

Suudi Arabistan, Yeni Zelanda kurbanlarına hac yaptıracak

Saldırıda şehit olanlardan Suudi Arabistan vatandaşı Muhsin el-Harbi (66)

Haberde, söz konusu kararnamenin, Suudi Arabistan'ın terörle mücadele ve bu tür saldırılara maruz kalanların ailelerinin acılarını hafifletmek amacıyla atılan adımlar kapsamında yayımlandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, Yeni Zelanda kurbanlarına hac yaptıracak

51 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 3 Türk vatandaşı yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan, Yeni Zelanda kurbanlarına hac yaptıracak

Saldırıda yaralandıktan sonra şehit olan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan

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