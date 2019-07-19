Suudi Arabistan'da alışveriş merkezlerine yeni tarife

Ilımlı reformlar ile İslam'ı farklı bir yöne çekmek için uğraşan ve Prens Selman ile yeni vir vizyon oluşturma içinde olan Suudi Arabistan'da AVM'ler ve ticaret merkezlerinin çalışma saatlerine ilişkin değişim yapılıyor.

Bakanlık düzeyinde yapılan değişimde, daha önce ezan saatlerinde kapatılması zorunlu olan dükkanların, artık 24 saat boyunca açık tutulması amaçlanıyor.

NAMAZ VAKİTLERİNDE KAPATILMAYACAK

Suudi Arabistan'da ezan vaktinde kafelerden, marketlere, benzin istasyonlarından restoranlara her yer her kapatılıyor. Bakanlıktan yapılan yapılan eni düzenleme ile artık ezan vakitleri ile birlikte ticarethaneler 24 saat boyunca açık tutulacak.

Burada amacın satış ve gelirlerin artırılması olduğu belirtilirken, İslami bir gelenek ile nesilden nesile yürütülen bu yasa, ticaret kurumlarının ezan vakitlerinde kapatılmasını ve satış yapılmamasını sağlıyordu.

Ezan vakitlerinde alışveriş ve namaz dışında bir iş yapmak, Suudi Arabistan yasalarına göre haram olarak görülüyor.