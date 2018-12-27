Suudi Arabistan'da kabine değişimine gidildi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud kabinede revizyona gitti. Kral, MbS'nin başkanlığındaki Siyaset ve Güvenlik İşleri Konseyi'nin yeniden yapılandırılması için de bir kararname yayımladı.





DIŞİŞLERİ BAKANI DEĞİŞTİ

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atandı.