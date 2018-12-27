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Suudi Arabistan'da kabine değişimine gidildi

Suudi Arabistan'da kabinenin yapılandırılması kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu bazı bakanlar görevden alındı.

AA | 27.12.2018 - 17:07..
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud kabinede revizyona gitti. Kral, MbS'nin başkanlığındaki Siyaset ve Güvenlik İşleri Konseyi'nin yeniden yapılandırılması için de bir kararname yayımladı.

Suudi Arabistan'da kabine değişimine gidildi

DIŞİŞLERİ BAKANI DEĞİŞTİ

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atandı.

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