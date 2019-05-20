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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırım yapmayın çağrısı

Amerika'dan aldığı direktiflerle hareket eden Suudiler, Türkiye ekonomisinin kalkınmasına karşı.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 18:07..
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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırım yapmayın çağrısı

Türkiye'nin yaşadığı siyasi gerilimlerin ardından ekonomide sıkışmalar meydana geldi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara spekülatif hareketler de eklenince durum kötüye gitti.

Türkiye'nin ekonomik olarak istikrara kavuşmasını istemeyen Suudi Arabistan, yatırımların durdurulması yönünde çağrı yaptı.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYIN"

Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan, Suudi yatırımcıların Türkiye'den kaçınmasını istedi.

Türkiye'de güvenlik risklerinin oluştuğunu savunan Al-Ajlan, "Türk Lirası'nın ABD doları karşısında değer kaybetmesinin yanı sıra ülkede jeopolitik huzursuzluk var. Yaşananlar Türkiye'nin yatırıma uygun olmadığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan medyası, söz konusu haberde Türkiye'deki döviz kurlarını da hatırlattı. Haberde, 31 Ağustos 2018'e ait kurları gösteren bir fotoğraf kullanıldı.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırım yapmayın çağrısı

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