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Suudi Kralı'ndan yargıya teşekkür

Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ilk kez kamuoyuna hitap eden Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz, cinayetin emrini verdiği öne sürülen Veliaht Prens oğlu Muhammed bin Selman’a arka çıktı.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 12:37..
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Suudi Arabistan'da Kral Selman dün, ülkenin en üst düzey danışmanlık organı olan Şura Konseyi’ne hitap etti. Böylece Kral, 2 Ekim’deki Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana ilk kez kamuoyuna konuşmuş oldu.

Suudi Al Arabiya haber sitesine göre Kral Selman bin Abdulaziz konuşmasında Kaşıkçı cinayetine değinmezken, oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın insan kaynağını geliştirme ve yeni nesli hazırlamaya odaklandığını ifade etti.

YARGIYA TEŞEKKÜR

Kral Selman, Suudi yargısı ve başsavcılığına da adalet için yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Suudi Kral, Krallık’ın Şeriat hukukuna bağlı olduğunu ve hoşgörü ile ılımlılık değerlerini benimsediğini de kaydetti.

Suudi kamuoyuna verdiği mesajda ise Suudi Arabistan vatandaşlarının ülkenin kalkınmasındaki temel itici güç olduğunu belirterek, kalkınma planlarının tatmin edici oranda belirlenmiş hedeflere ulaşmakta olduğunu söyledi. Kral Selman, bölgedeki terörizm ile ilgili verdiği mesajında, aşırıcılığa karşı mücadelenin süreceğini ve bölgede kalkınma hamlelerine destek vereceklerini belirtti.

FİLİSTİNDE ÖNCELİK

Suudi Arabistan Kralı, Filistinliler tüm haklarını kazanana kadar, Filistin meselesinin birinci öncelikleri olacağını da ifade etti. Kral Selman’ın değindiği bir diğer konu da İran’a ABD’nin geri getirdiği petrol yaptırımları oldu. Kral, bu ülkenin nükleer ve balistik füze geliştirme programına karşı baskının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Washington Post gazetesi “CIA, Kaşıkçı’nın suikast emrini Prens Bin Selman’ın verdiği sonucuna ulaştı” iddiasını yazmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise nihai bir karara varılmadığını açıklamıştı.

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