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Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle tutuklandı.

AA | 07.03.2020 - 08:04..
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Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Suudi ailesinin önemli figürlerinden Prens Ahmed ve eski veliaht prens Muhammed bin Nayef, cuma sabahı evlerine yapılan baskınla tutuklandı.

VATANA İHANET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDILAR

Haberde, görgü tanıklarına dayanılarak, yüzü maskeli ve siyah giyimli kraliyet mahkemesi muhafızlarının tutuklamayı gerçekleştirdikleri aktarıldı. Tutuklama sebebinin ‘vatana ihanet’ olduğu savunulan haberde, Kral Selman’ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bu tutuklamalar ile gücünü daha da pekiştirdiğinin altı çizildi. Haberde söz konusu tutuklamaların Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emriyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar

Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Haberde, tutuklamalarda 84 yaşındaki Kral Selman’ın iyice yaşlanmasının da etkili olabileceği ifade edilirken Muhammed bin Nayef’in 2017 yılına kadar tahtın ilk sıradaki varisi olduğuna da işaret edildi.

Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz

PRENS AHMED, KRALİYET KARŞITI AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Prens Ahmed ise Prens Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinden bu yana genel olarak siyasetten kaçınsa da 2018 yılında Londra’daki evinin önünde kraliyet karşıtı açıklamalarından dolayı ülkesine çağrılmış ve sonrasında Prens Ahmed sessizliğini korumuştu.

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