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Suudi Veliaht'ın Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurt dışı ziyareti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Arjantin’deki G-20 Zirvesi’ne katılacağı açıklandı.

AA | 20.11.2018 - 10:05..
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Suudi Veliaht'ın Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurt dışı ziyareti

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Veliaht Prens Bin Selman'ın yurt dışı turu kapsamında 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilmesi planlanan G-20 Zirvesi'ne katılacağını söyledi.

Falih, söz konusu yurt dışı turunun Arjantin dışında hangi ülkeleri kapsayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

KAŞIKÇI'NIN ÖLÜMÜNDEN SONRA İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Veliaht Prens Bin Selman ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek.

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