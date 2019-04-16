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Suudilerin ilk kadın büyükelçisinden görev yemini

Suudi Arabistan’in ilk kadın büyükelçisi Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud ABD’deki görevine başlamak üzere yemin etti.

İHA | 16.04.2019 - 17:46..
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Suudi Arabistan’in ilk kadın büyükelçisi Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud ABD’deki görevine başlamak üzere Riyad'daki El Yamama Kraliyet Sarayı'nda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in huzurunda yemin etti.

BABASI DA AYNI GÖREVİ YAPIYORDU

Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, bir zirveye katılmak üzere Mısır'da bulunan babası Kral Selman bin Abdulaziz'in yerine ilk kez kraliyet kararnamesi yayımlayarak, Washington Büyükelçisi kardeşi Halid bin Selman'ın yerine Prenses Rima'yı atamıştı. Prenses Rima’nın babası Bender bin Sultan bin Abdülaziz de 14 yıl önce aynı görevi yürütüyordu.

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