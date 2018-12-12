taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3899
Euro
6.1128
Altın
1244.715
Borsa
91870.75
Gram Altın
215.268

T625 milli helikopterin ismi Gökbey oldu

Türkiye'nin genel maksat ihtiyaçlarına yönelik olarak üretilen, yerli helikopterin ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gökbey olarak duyuruldu.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 13:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
T625 milli helikopterin ismi Gökbey oldu

Türkiye'nin yıllardır üzerinde çalıştığı ve ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00’da gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri'nin seri üretim ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

T-625 Milli helikopterin ismi Gökbey oldu VİDEO

Özellikle, geniş kullanım alanı sayesinde operasyonel gereksinimlere de hizmet edebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi "Gökbey" olarak açıklandı.

T625 milli helikopterin ismi Gökbey oldu

DEV AR-GE ÜSTÜN MÜHENDİSLİK

Yerli donanım ile üretilip yüksek millilik içeren kabiliyetleri ile alanının öncü modellerinden biri olan Gökbey, üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlanmış, tamamıyla yerli imkan ve kabiliyetler ile üretilecek bir helikopter.

T625 milli helikopterin ismi Gökbey oldu

Yük taşıma, taşımacılık ve operasyonel faaliyetler açısından önemli bir güç olan Gökbey, yüksek yük kapasitesine sahip geniş kabin alanı ile dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların, muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla konfigüre edilebilecek.

T625 milli helikopterin ismi Gökbey oldu

TAMAMEN MİLLİ KAYNAKLARLA ÜRETİLİYOR

T625 geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

T625 milli helikopterin ismi Gökbey oldu

Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, motor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de, tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

T625 milli helikopterin ismi Gökbey oldu

Skorsky yerine kullanılacak helkopterin, 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor.

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru çalıştırıldı VİDEO

SİKORSKY'E BÜYÜK RAKİP

Genel maksat helikopterleri sahasındaki en büyük paya sahip olan Sikorsky, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de en çok kullanılan helikopterlerden biri.

T625 milli helikopterin ismi Gökbey oldu GALERİ

Bu alanda Gökbey'in büyük bir rekabet getirmesi beklenirken, Gökbey bu noktada kapasitesi, taşıma alanı ve donanımı ile Sikorsky'nin tahtını şimdiden sarsıyor.

T625 milli helikopterin ismi Gökbey oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

63
Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

380
Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

44
Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

48
Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

93
Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

28
Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir