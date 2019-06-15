taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8959
Euro
6.6111
Altın
1341.84
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.42

Tacikistan'da Rusya ile Çin yakınlaşması

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı yaşanan şu günlerde, Putin'in Çin lideri Şi ile samimiyeti, dikkatleri iki liderin üzerine çekti.

Haber Merkezi | 15.06.2019 - 16:12..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Şi  Cinping, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geldi.

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan iki liderin, yakınlaşması dikkat çekti.

Tacikistan'da Rusya ile Çin yakınlaşması

TRUMP KIZACAK

ABD'nin  arası bozuk olan ülkelerle arasını iyi tutan Rusya'nın Çin'in de yanında durması Beyaz Saray'ı, rahatsız edecek gibi duruyor.

Tacikistan'da Rusya ile Çin yakınlaşması

Çin'e ticaret savaşı açan ve yaptırımlar uygulatan ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

PUTİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

66 yaşına basan Şi Cinping'in doğum gününü tebrik eden Putin, ardından hediye olarak getirttiği Rus dondurmasını sundu. İki lider ardından dondurmanın tadına baktı.

Tacikistan'da Rusya ile Çin yakınlaşması

Tacikistan'da Rusya ile Çin yakınlaşması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ada Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Ada Araştırma'nın 23 Haziran anketi

720
Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

166
Şarkıcı Gülşen maliyenin radarında

Şarkıcı Gülşen maliyenin radarında

105
2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

80
Canan Kaftancıoğlu fotomontajlı fotoğrafı paylaştı

Canan Kaftancıoğlu fotomontajlı fotoğrafı paylaştı

320
Milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor

Milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor

272
Fenerbahçe, Murat Sağlam'ı transfer etti

Fenerbahçe, Murat Sağlam'ı transfer etti

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir