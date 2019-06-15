Tacikistan'da Rusya ile Çin yakınlaşması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Şi Cinping, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geldi.

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan iki liderin, yakınlaşması dikkat çekti.

TRUMP KIZACAK

ABD'nin arası bozuk olan ülkelerle arasını iyi tutan Rusya'nın Çin'in de yanında durması Beyaz Saray'ı, rahatsız edecek gibi duruyor.

Çin'e ticaret savaşı açan ve yaptırımlar uygulatan ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

PUTİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

66 yaşına basan Şi Cinping'in doğum gününü tebrik eden Putin, ardından hediye olarak getirttiği Rus dondurmasını sundu. İki lider ardından dondurmanın tadına baktı.