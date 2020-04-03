Takipçisi Biricik Suden'i sinirlendirdi

MFÖ’nün solisti Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden, sevinçle zıpladığı bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

"ÖZLEDİK"

Suden, o karenin altına “Arabalarımızla gelip birbirimizi uzaktan görüp gideceğiz. ‘Özledik’ diyen arkadaşların neşesi” notunu düştü.

Bir takipçisi, “Bıktık sahte resimlerinizden, neşenizden, uzun yeşil çoraplarınız ve sevimsiz arkadaşlarınızdan.” diye yazdı.

Suden, takipçiye “Bu kadar uzun yazmak yerine bize kıskançlık duyduğunuzu belirtmeniz yeterliydi.” dedi.

"MAZHAR İYİ"

Biricik Suden’in “Mazhar nasıl?” diye soran başka bir takipçisine de cevabı şöyle oldu: “Sağlığı yerinde olmasaydı, ben neşe içinde zıplar mıydım? Mantıklı mı bu soru?”