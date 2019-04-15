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Takla atan otomobilden saniyelerle kurtuldu

Bakırköy'de kontrolden çıkan bir otomobil, bir iş yerinin önündeki demir dubalara çarptı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, ölümden döndü. O anlar kameralara yansıdı.

İHA | 15.04.2019 - 14:29..
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İstanbul Bakırköy’de geçtiğimiz günlerde bir otomobil sürücüsü, aşırı hız ve yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, sürüklenerek bir iş yerinin önündeki demir dubalara çarptı.

OTOMOBİL BİR ANDA YANINDAN GEÇTİ

Otomobilin hızla sürüklendiğini fark edemeyen bir genç kız ise saniyelerle ölümden kurtuldu. Caddenin karşısına geçmek için yola fırlayan genç kız; koştuğu sırada, otomobil hızla yanından geçti.

Arabanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan genç kız, şok geçirdi. Neye uğradığını şaşıran genç kızın o anları, kameralara yansıdı.

Bakırköy’de kontrolden çıkan bir otomobil takla attı İZLE

"OKUL BÖLGESİNE KASİS YAPILSIN"

Aynı yolda defalarca kaza olduğunu ve mutlaka bir kasis yapılması gerektiğini dile getiren Murat İşel, “Hava kazanın olduğu gün yağışlıydı. Sabah 08.00'de yukarıdan çok hızlı bir araç geliyor, dönemiyor ve bizim bariyerlere çarparak ters dönüyor. Genç bir kadın son anda kurtulmuş. Allah korumuş, verilmiş sadakası varmış. Burada kaza her zaman oluyor, belediye bariyerleri yaptı ama yine de yeterli olmuyor. Ayda bir veya iki defa burada kaza oluyor. Bizim üç dört defa dükkana araç girdi ve komple dükkanı yaptırmak zorunda kaldık. İlerisi okul bölgesi oraya bir kasis yapılsa, bu durum çözülecek.” dedi.

Takla atan otomobilden saniyelerle kurtuldu

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