Taklalar atan araçtan fırlayan kadın hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair medyada yer alan bazı haberleri yalan ve tehlikeli bulduğunu söyledi.

Trump: İran'la ilgili tehlikeli ve yalan haberler var

Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 26 mağara ve barınağın imha edildiği, çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, 9 terörist te etkisiz hale getirildi.

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FETO'nün ABD'deki okulunda 2'nci cinsel taciz vakası

New Jersey'de FETÖ bağlantılı Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulunda çalışmış bir kadın daha, okul müdürü Danny Necimo'nun (Doğan Necimoğlu) kendisini defalarca taciz ettiği iddiasıyla dava açtı.