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Taklalar atan araçtan fırlayan kadın hayatını kaybetti

Adana'da takla atan otomobil yolcu konumunda bulunan 45 yaşındaki Seval Kırlangıç yaşamını yitirirken, kazadan yara almadan kurtulan alkollü sürücü ise gözaltına alındı.

İHA | 18.05.2019 - 07:25..
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Çukurova İlçesine bağlı Salbaş Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Tamer Y. kullandığı 34 KB 0937 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirince defalarca takla attı.

Taklalar atan araçtan fırlayan kadın hayatını kaybetti

YOLCU KADIN, TAKLA ATAN ARAÇTAN SAVRULDU

Otomobil takla attığı sırada yolcu konumda bulunan 45 yaşındaki Seval Kırlangıç, araçtan dışarı savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırlangıcın hayatını kaybettiğini belirledi.

Taklalar atan araçtan fırlayan kadın hayatını kaybetti

ARACIN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada yara almayan sürücü Tamer Y.’e trafik polisleri alkol testi yaptı. Sürücünün 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi. Tarner Y. gözaltına alınarak 100.Yıl Polis Merkezine götürüldü.

Seval Kırlangıç’ın cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Taklalar atan araçtan fırlayan kadın hayatını kaybetti

Taklalar atan araçtan fırlayan kadın hayatını kaybetti

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