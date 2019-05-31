Taksi plakalarının fiyatı yükselişe geçti

Türkiye'de UBER heyecanı son buldu, taksicilerin yüzü gülmeye başladı.

Taksi plakası sahipleri, UBER'in Türkiye'deki faaliyetlerine son verme kararıyla birlikte fiyatları yukarı çekti.

KİRALAR DA YÜKSELDİ

1 milyon liradan satılan taksi plakaları bir anda 1,5 milyon liraya çıktı.

Taksi plakası kiraları da yükselişe geçti.

7 bin 500 ile 9 bin lira seviyesinde olan plaka kiraları, bir anda 10 bin liranın üzerine tırmandı.

Taksi fiyatlarına gelecek zamların da fiyatların artmasına neden olduğu biliniyor.

Temmuz ayından itibaren taksi fiyatlarına yüzde 30 zam gelmesi bekleniyor.

Planlanan zamlara göre taksilerde indi bindi fiyatı 10 liradan 15 liraya çıkacak.

Taksimetre açılışı da 4 liradan 6 liraya çıkacak.