Türkiye, İdlib'de Mehmetçik'e düzenlenen saldırının ardından sınır kapılarını açma kararı aldı.

Sınır kapılarının açılmasıyla birlikte mülteciler, Edirne'deki sınır kapısına akın etti.

FIRSATÇI TAKSİCİLER

Mültecilerin bölgeye gittiğini duyan fırsatçılar da harekete geçti. Taksilerle İstanbul'dan Yunanistan sınırına mülteci taşıyan şoförlerin, bazı mültecileri dolandırdığı ortaya çıktı.

Taksiciler mültecileri dolandırdı ViDEO

2 BİN LİRA HARCADI, SINIRI GEÇEMEDİ

Yaşadıklarını Independent Türkçe'ye anlatan bir mülteci, iki gün içerisinde 2 bin lira harcadığını söyledi.

600 LİRA, 20 EURO, BİR DAHA PARA...

Bölgeye gidiş için 600 lira verdiğini anlatan mülteci, Pazarkule'ye gidiş için anlaşma yapmasına rağmen taksicinin kendisini daha erken indirdiğini söyledi.

Orada indikten sonra da taksicilerin kendisinden 20 euro aldığını ifade eden mülteci, Meriç Nehri'nin kenarında indikten sonra yeniden taksicilerin geldiğini ve yine para vermek zorunda kaldığını anlattı.