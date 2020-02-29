İdlib'deki hain saldırı sonrasında Avrupa'ya sınır kapılarının açılmasıyla binlerce göçmen harekete geçti.
Edirne'deki sınır kapıları göçmen akınına uğradı. Otobüslerde yer bulamayan göçmenler, çözümü taksilerde buldu.
TAKSİCİLERLE GÖÇMENLERİN KAVGASI
Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na gitmek isteyen bir grup göçmenle, kendilerinin Meriç Nehri tarafına yönlendirildiğini söyleyen taksiciler arasında tartışma yaşandı.
KAVGANIN NEDENİ 200 LİRA
Kişi başı 200 liraya anlaşan taksiciler, 5 kişilik bir ekibi 1000 liraya Edirne'ye taşıyor.
Ancak, görüntülerde söz konusu taksicinin göçmenlerden kişi başı 200 lira daha istemesi tartışmayı kavgaya dönüştürdü.
Taksicilerle Edirne'ye giden göçmenler arasında kavga VİDEO